Dragão emagrece o plantel e internacional português apontado ao Liverpool

Rui Almeida Santos Hoje às 13:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O portista Bruno Costa deve reforçar os sauditas do Al Khaleej, enquanto Rúben Neves é hipótese para reforçar o meio-campo do Liverpool. Apontado recentemente ao F. C. Porto, o internacional ucraniano Viktor Tsygankov estará a caminho do Girona.

F. C. Porto: Sem espaço nas opções de Sérgio Conceição, Bruno Costa deve terminar a temporada na Arábia Saudita, ao serviço do Al Khaleej, que tem Pedro Emanuel como treinador. A possibilidade é avançada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em assuntos relacionados com o mercado.

Santa Clara: O jornal "O Jogo" escreve que Anderson Carvalho, Rodrigo Valente, Andrezinho e João Marcos estão fora dos planos da SAD para o que resta da temporada, devendo deixar o clube açoriano em breve.

PUB

Liverpool: De acordo com o jornal britânico "Mirror", Rúben Neves pode ser a solução para o reforço do meio-campo dos "reds", que veem as hipóteses Enzo Fernández (Benfica) e Jude Bellingham (Borussia Dortmund) complicarem-se. O internacional português, de 25 anos, atua no Wolverhampton e também já foi apontado ao Barcelona.

Wolverhampton: Vida difícil para Gonçalo Guedes nos "wolves". O internacional português falhou a última partida da Liga inglesa, frente ao West Ham, que o Wolverhampton venceu por 1-0, e Julen Lopetegui comentou a decisão após o encontro: "Ficou de fora por opção técnica. O Gonçalo é nosso jogador, mas tudo pode acontecer até ao fecho do mercado".

Arsenal: Ultrapassados pelo Chelsea na corrida pelo internacional ucraniano Mykhailo Mudryk, os "gunners" apontam baterias a Raphinha, antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting, que tarda em convencer Xavi no Barcelona. No verão, o internacional brasileiro custou 58 milhões de euros aos catalães, que o contrataram ao Leeds.

Nápoles: O líder da Seria A continua a lidar com o assédio às suas principais figuras por parte dos clubes mais endinheirados do futebol europeu. Com diversos emblemas da Liga inglesa interessados no goleador Victor Osimhen, o clube napolitano fixou em 140 milhões de euros o valor para iniciar conversas sobre o jogador.

Juventus: Depois de ter batido os 400 milhões de euros em reforços com o internacional ucraniano Mudryk, os "blues" apontam baterias a Dusan Vlahovic, da Juventus, segundo o sítio "Calcio Mercatto". Aquela publicação dá conta que o Arsenal também está interessado no internacional sérvio.

Girona: O jornal "Marca" revela que o internacional Viktor Tsygankov, que foi associado ao F. C. Porto nos últimos dias, está perto de reforçar o plantel do Girona. O atacante, de 25 anos, termina contrato com o Dínamo Kiev em junho deste ano.

Salernitana: Poucas horas depois de ter sofrido uma goleada pesada perante a Atalanta, por 8-2, o clube de Salerno anunciou a saída do técnico, Davide Nicola, que na época passada salvou a equipa da despromoção, na Serie A.

Fenerbahçe: A equipa comandada pelo técnico português Jorge Jesus está interessada no guarda-redes espanhol Iñaki Peña, do Barcelona, que na época passada alinhou pelo rival Galatasaray, por empréstimo dos catalães. A hipótese é adiantada pelo sítio "Mynet".

Al Nassr: A lesão sofrida pelo internacional colombiano David Ospina obrigou os responsáveis do líder da Liga saudita, onde joga o português Cristiano Ronaldo, a procurar alternativas no mercado, com Keylor Navas, guarda-redes do PSG, a surgir como uma possibilidade forte, avança o jornal "Marca".