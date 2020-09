Dragão enfeitado lembra conquista da dobradinha

JN Hoje às 20:17 Facebook

O estádio do Dragão não pode receber público, mas o F. C. Porto quis assinalar o arranque da época enfeitando a bancada nascente com fotografias dos principais momentos da época anterior para a receção deste sábado ao S. C. Braga.

"A dobradinha ganha destaque nas bancadas do Dragão. A Galeria do Dragão, uma das zonas de visita obrigatória no Estádio e que documenta os principais momentos dos mais de 125 anos de história do F. C. Porto, alastra-se, agora, para a bancada Nascente", escreveram os dragões numa publicação nas redes sociais.

A conquista da dobradinha pela equipa treinada por Sérgio Conceição, bem como a roda do dia da conquista do campeonato, o golo de Sérgio Oliveira ao Benfica, o de Danilo ao Sporting e o de Corona ao Marítimo, são alguns dos momentos memoráveis de 2019/20 que preenchem a bancada que está órfã de adeptos.

O F. C. Porto recebe este sábado, pelas 21 horas, o S. C. Braga, na primeira jornada da Liga.