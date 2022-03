Dragão escapa e águia abre as asas como nunca

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 22:45 Facebook

F. C. Porto vence por um ponto a Oliveirens e Benfica esmaga. Póvoa garante o oitavo lugar

Dos três do costume que seguem na luta pelo título, o jogo do F. C. Porto frente à Oliveirense era aquele que teoricamente se apresentava como mais complexo. Na hora da verdade foi mesmo assim, com os dragões a resgatarem um importante triunfo, pela margem mínima (76-75), graças a um quarto período de grande nível.

Motivado pela vitória no dérbi, o Benfica atropelou os açorianos do Lusitânia (131-72) e deu um claro sinal de estar a atravessar a melhor fase da época. Um triunfo que manteve as águias na liderança.

Já o Sporting cumpriu com o favoritismo frente ao CAB Madeira (94-75) e terminou a fase regular na segunda posição. O Póvoa, ao ficar no oitavo lugar, garantiu a permanência e uma vaga no Grupo B. Os quatro primeiros classificados formam o Grupo A.