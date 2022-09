Dragão feroz no arranque da nova temporada

F. C. Porto começa campeonato na máxima força. Oliveirense igualmente em grande plano.

Está dado o tiro de partida do campeonato versão 2022/23, com o F. C. Porto a mostrar que vem para a nova época de alma e ideias renovadas.



Na estreia de Fernando Sá no banco portista, o dragão dominou de forma impetuosa o CAB Madeira (88-62) e não permitiu qualquer tipo de reação da equipa madeirense durante os quatro períodos. Miguel Cardoso, que esta época trocou o Sporting pelo F. C. Porto, foi quem esteve de pontaria mais afinada, com 18 pontos.

Nos restantes jogos do dia, destaque para o triunfo da Oliveirense sobre o Vitória (86-104), construído, sobretudo, na segunda parte. O duelo entre Lusitânia e Sangalhos foi adiado, uma vez que a equipa aveirense não conseguiu aterrar na ilha Terceira devido às más condições climatéricas.