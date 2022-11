Dragão festeja golo 1000 pelo pé de Eustaquio

José Pedro Gomes Hoje às 21:02 Facebook

Luso-canadiano marcou e fez história no recinto azul e branco

O minuto 24 da partida frente ao Atlético de Madrid entrou diretamente para a história do F.C. Porto, com Stephen Eustáquio a marcar o golo 1000 dos azuis e brancos no Dragão. "Queríamos muito ganhar este jogo. Na próxima eliminatória vamos estar ainda mais vivos. É muito bom acabar o grupo com 12 pontos", disse o médio, que deixou marca vincada num momento em que o recinto está prestes a completar 19 anos desde a inauguração (16 novembro de 2003), num jogo particular, frente ao Barcelona, em que Derlei apontou o primeiro golo na nova casa. Em jogos a doer, Maniche foi o primeiro a gravar o nome nos marcadores.