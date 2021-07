Dragão leva 27 jogadores para o estágio no Algarve

Hoje às 19:25 Facebook

Sérgio Conceição vai levar 27 jogadores para o estágio que se realiza no Vale do Garrão (Algarve), entre hoje e 29 de julho, e as principais baixas são os nomes de Loum, Rodrigo Conceição e Tomás Esteves (fica no Olival a fazer recuperação física).

Durante a próxima semana, Marchesín, Uribe e Luis Díaz juntar-se-ão à equipa em terras algarvias. Corona encontra-se a disputar a Gold Cup com a seleção mexicana.

Durante o estágio, recorde-se, o F. C. Porto vai defrontar o Lille, no dia 25, e a Roma, de José Mourinho, a 28.

Eis a lista de jogadores que seguem para estágio:

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo;

Defesas: Manafá, Nanu, Pepe, Mbemba, Diogo Leite, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu, João Mário e Carraça;

Médios: Grujic, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Vitinha, Otávio, Fábio Vieira, Romário Baró e Rodrigo Valente;

Avançados: Pepê, Francisco Conceição, Fernando Andrade, Taremi, Evanilson e Toni Martínez.