Dragão mais experiente frente a leão goleador

Jogadores azuis e brancos já defrontaram o rival de sexta-feira 135 vezes, contra os 130 encontros dos verde e brancos, que marcaram quatros vezes mais.

O duelo de sexta-feira, no Estádio do Dragão (20.15h, SportTV) pode ajudar a definir as contas do título 2021/22 e, nestes duelos, a experiência desempenha quase sempre um papel fundamental. A equipa de Sérgio Conceição parte na frente neste particular, mas o conjunto orientado por Ruben Amorim responde com atletas mais habituados a marcar frente ao rival da 22.ª jornada do campeonato.

Olhando para os 24 jogadores mais utilizados em cada um dos plantéis, os portistas somam um total de 135 jogos contra o Sporting - incluindo as partidas quando alinhavam noutras equipas -, enquanto os sportinguistas têm um acumulado de 130 encontros, com o equilíbrio a ser evidente nos resultados. Os dragões somaram 34 vitórias (25,2%), 47 empates (34,8%) e 54 derrotas (40%), contra os 31 triunfos (23,8%), 49 igualdades (37,6%) e 50 desaires (38,4%) leoninos. Pepe e Coates são os jogadores que mais vezes defrontaram o rival: 18 do português contra 17 do uruguaio.