Dragão naufraga nas águas de um Rio cheio de força

Primeira parte de luxo dos vila-condeses impõe derrota ao F. C. Porto, que entrega liderança ao Braga e pode ver o Benfica fugir. Aziz brilha e Taremi falha penálti

Surpresa no duelo entre os campeões das duas ligas profissionais portuguesas em 2021/22. A equipa de Luís Freire, que só tinha somado um ponto nas três primeiras jornadas, acabou com o pleno de vitórias do F. C. Porto e não foi propriamente obra do acaso. O Rio Ave assinou uma primeira parte de sonho, aproveitou a sonolência da formação azul e branca e construiu as bases de um sucesso que, mesmo com números exagerados, fez por merecer, perante um dragão que perde a liderança para o Braga e pode ver o Benfica fugir no topo.

Depois da goleada ao Sporting, no clássico da semana passada, Conceição tinha avisado a equipa que não podia repetir a exibição de Vizela, onde venceu com um golo em cima da hora, mas o alerta não teve qualquer efeito. Quarenta e três segundos de jogo nos Arcos e já Diogo Costa brilhava com uma grande defesa a remate de Fábio Ronaldo. O despertador do campeão não tocou e, aos 22 minutos, num jogada com três jogadores do Rio Ave frente a sete defesas do F. C. Porto, o mesmo Ronaldo isolou Aziz, que fugiu à "marcação" de Marcano para o 1-0.