Dragão oficializa André Franco: "É o sonho de qualquer jogador"

O F. C. Porto anunciou, esta quinta-feira, a contratação de André Franco, com a SAD azul e branca a pagar quatro milhões de euros por 90% do passe do atleta ao Estoril-Praia. O médio já veste de azul e branco. "É o sonho de qualquer jogador", diz.

Franco é o terceiro reforço da equipa de Sérgio Conceição para 2022/23, depois de asseguradas as contratações do defesa central David Carmo (Braga, por 20 milhões de euros) e do avançado brasileiro Gabriel Veron (Palmeiras, 10,5 milhões de euros). Além destes atletas, o F. C. Porto acionou as cláusulas de compra por Marko Grujic (Liverpool, 9 milhões de euros), Stephen Eustaquio (Paços de Ferreira, 3,5 milhões de euros) e João Marcelo (Tombense, 500 mil euros).

Nas primeiras palavras à F. C. Porto, André Franco mostrou-se radiante pelo salto na carreira. "Muito feliz por este passo. Chegar a um clube grande é o sonho de qualquer jogador e chegar a um clube da dimensão do F. C. Porto deixa-me extremamente orgulhoso", disse, aos canais do clube.