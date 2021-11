Dragão perde em Liverpool e precisa de vencer colchoneros

JN Hoje às 21:54, atualizado às 22:56 Facebook

O F. C. Porto perdeu esta noite, com o Liverpool, por 2-0, em Anfield Road, na quinta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, e precisa de vencer o Atlético de Madrid no último jogo para não depender de terceiros na qualificação para os oitavos de final.

Os dragões até estiveram mais ofensivos que os "reds" (Diogo Jota foi suplente), criaram várias ocasiões de golo ao longo de todo o encontro, mas falharam na finalização e os ingleses foram eficazes a aproveitar as oportunidades.

Otávio e Taremi no primeiro tempo podiam ter aberto o marcador, mas Alisson e a defesa britânica foram aliviando o perigo e mantendo a baliza inviolável.

O Liverpool também teve duas boas jogadas que poderiam ter resultado em golo, valendo aos portistas a segurança de Diogo Costa entre os postes.

Pelo meio, aos 25 minutos, grande revés para Sérgio Conceição, que teve de fazer uma substituição forçada após Pepe se ter ressentido no seguimento de um corte.

Anfield Road levantou-se aos 39 minutos para festejar um golo de Sadio Mané, mas o VAR invalidou o lance por fora de jogo e o nulo manteve-se até ao intervalo.

Após o descanso, o F. C. Porto voltou a entrar melhor, mas foi o Liverpool a chegar ao golo, por Thiago Alcântara (52 minutos). Livre do lado direito, a bola é aliviada à entrada da área e o médio espanhol, fora da área, atirou rasteiro de primeira.

Os azuis e brancos ainda reagiram à desvantagem e foram à procura do empate, mas Mohamed Salah aumentou, aos 70, tornando a tarefa visitante mais difícil.

Apesar da derrota, os dragões mantiveram-se em segundo lugar, com cinco pontos, mais um do que AC Milan e Atlético de Madrid, depois dos italianos terem ido vencer a Espanha (1-0), mas precisa de ganhar na receção aos colchoneros, no último jogo, para não depender de terceiros e se apurar para os oitavos de final. O já qualificado Liverpool é líder com 15 pontos.

Caso os portistas empatem com os madrilenos, precisam que os "rossoneros" não vençam os "reds". Se perderem, falham o apuramento na Champions e caem para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, no entanto, necessitam que o conjunto de Milão perca ou empate com o Liverpool.