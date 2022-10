Dragão prepara homenagem ao Bibota de ouro

Miguel Pataco Hoje às 21:22 Facebook

Os adeptos do F. C. Porto preparam uma homenagem a Fernando Gomes, internado há quase duas semanas depois de ter sofrido um enfarte.

Os Super Dragões vão colocar uma tarja com o número 9 na superior sul do recinto portista e preparam cânticos em honra do Bibota de ouro, que serão entoados ao nono minuto, numa referência ao número que o antigo ponta de lança costumava utilizar.

Fernando Gomes foi duas vezes o melhor marcador da Europa com a camisola do F. C. Porto, clube pelo qual marcou 355 golos em 452 jogos.

