Dragão procura um todo-o-terreno para o lugar de Fábio Vieira

O meio-campo dos campeões nacionais sofreu duas enormes baixas no final da semana passada, com a saída confirmada de Fábio Vieira para o Arsenal e a transferência, ainda por oficializar, de Vitinha rumo ao Paris Saint-Germain

A SAD realiza um encaixe mínimo de 75 milhões de euros, mas parte do lucro com as vendas das duas pérolas da formação terá de ser reinvestido, já que Sérgio Conceição, sabe o JN, pretende que o plantel de 2022/23 tenha, pelo menos, um jogador com as características que Fábio Vieira dava à equipa.

A missão não é fácil, desde logo pela qualidade técnica de Fábio Vieira e pelos números que o internacional sub-21 conseguiu em 2021/22. Apesar de não ser um titular indiscutível na equipa azul e branca, foi o rei das assistências no campeonato, com 14 (16 em todas as competições), marcando ainda seis golos na Liga e um na Taça de Portugal. Porém, mais do que o rendimento que o reforço possa vir a ter, a principal questão que se coloca é a da polivalência.