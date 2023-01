Dragão reacende a luz do título nas asas de Galeno

Miguel Pataco Ontem às 23:27 Facebook

Equipa de Sérgio Conceição aproveita empate no dérbi de Lisboa e volta a ficar a cinco pontos do líder Benfica. Extremo luso-brasileiro marcou dois golos e ofereceu outro

De volta ao conforto do lar. Uma semana depois de ter deixado dois pontos no Jamor, frente ao Casa Pia, o campeão nacional voltou a ficar a cinco pontos do líder, capitalizando o empate entre Benfica e Sporting com um triunfo claro sobre o Famalicão, num duelo em que Galeno esteve, literalmente, no centro das atenções.

Tal como tem sido regra nos últimos jogos no Estádio do Dragão, o F. C. Porto entrou com pressa para resolver o encontro e, aos 27 segundos, já Uribe aquecia as luvas de Luiz Júnior que, pouco depois, teve de se voltar a aplicar para travar um remate de Toni Martínez. O espanhol saltou para a titularidade graças ao "hat-trick" assinado frente ao Arouca, na Taça de Portugal, e, aos 10 minutos, fez a assistência para o primeiro golo da noite, por Galeno que, aos 21m, também só teve de encostar para ampliar a vantagem.