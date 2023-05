Dragão reage bem à ausência de Uribe

Equipa de Conceição venceu, esta época, todos os jogos sem o médio e vai procurar manter a tradição em Arouca. Marcano, expulso frente ao Boavista, é baixa certa para a receção ao Famalicão, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O triunfo no dérbi da Invicta (1-0, frente ao Boavista) permitiu recuperar o segundo lugar do campeonato e manter a distância em relação ao Benfica, mas também teve custos. A expulsão de Marcano vai impedir o central espanhol de defrontar o Famalicão, no duelo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal (esta quinta-feira), enquanto Uribe completou uma série de cartões amarelos e vai falhar um dos encontros mais complicados, teoricamente, do calendário portista até ao final da Liga.

Os dragões já preparam a última barreira antes da final do Jamor - a vitória, por 2-1, no Minho abre boas perspetivas de apuramento - e Fábio Cardoso está na linha da frente para substituir Marcano, sendo que o jogo da próxima segunda-feira pode ser absolutamente fundamental nas contas do pódio do campeonato. Benfica e Braga defrontam-se no sábado e, dois dias depois, o campeão nacional visita Arouca com a certeza que um eventual triunfo lhe permitirá ganhar pontos a um, ou aos dois principais rivais.