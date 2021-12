Dragão relaxa no Algarve com o topo bem seguro

Miguel Pataco Hoje às 22:28 Facebook

Equipa portista soma o oitavo triunfo consecutivo na Liga e aproveita resultado do dérbi de Lisboa. Autogolo, estreia a marcar de Vitinha e chapéu de Otávio como aperitivo para as decisões na Champions

Quem viu os primeiros minutos do jogo que abriu a 13.ª jornada do campeonato, dificilmente poderia imaginar um triunfo tão tranquilo e justo do F. C. Porto, que somou o oitavo triunfo consecutivo na Liga e pôde assistir, tranquilamente, ao dérbi de Lisboa. A equipa algarvia entrou a pressionar alto, até teve a primeira oportunidade, mas não resistiu a um desvio infeliz de Pedro Sá, ao remate de Vitinha e a um chapéu perfeito de Otávio.

Os dragões continuam a dar-se muito bem com os ares algarvios e garantiram a sétima vitória consecutiva em Portimão, após um jogo cujo início foi uma autêntica panela de pressão. Com as duas equipas a tentarem forçar o erro do adversário, o conjunto de Paulo Sérgio quase tirava dividendos da atitude logo aos seis minutos. Aylton Boa Morte forçou o erro de Mbemba e a bola sobrou para Fabrício e apenas a saída corajosa de Diogo Costa evitou o primeiro da noite.