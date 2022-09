Dragão repôs a imagem sem acionar botão de pânico

Nuno A. Amaral Ontem às 23:29 Facebook

F. C. Porto reage bem ao desaire em Vila do Conde, com vitória segura sobre o Gil Vicente. Taremi e Galeno marcaram os golos da equipa de Sérgio Conceição, que revolucionou o onze.

Uma boa primeira parte valeu o regresso aos triunfos do F. C. Porto. Sem fantasmas a voar de Vila do Conde, os dragões apresentaram-se de cara lavada no terreno do Gil Vicente e decidiram tudo com dois golos antes do intervalo, num tiro vistoso de Taremi e numa finalização fácil de Galeno, a culminar um lance bem construído. Sem ganhar na Liga desde a primeira jornada, o Gil viu-se pouco na primeira parte e ficou-se pelas ameaças na segunda.

Escaldado com a má exibição da semana passada, Sérgio Conceição mudou muita coisa no onze portista. Saíram cinco jogadores titulares frente ao Rio Ave e houve novidade da defesa, onde se estreou David Carmo, ao ataque. O técnico abandonou também o losango que havia desenhado nos primeiros jogos da época e voltou a um modelo tático mais familiar, com Otávio naquele papel híbrido de ala e terceiro médio.