Dragão reserva milhões e guarda escudo até ao limite

Quatro golos de Mehdi Taremi, três dos quais de penálti, valem triunfo portista frente a um Famalicão que ainda recuperou do 2-0 até ao 2-2. Campeões adiam passagem de testemunho

Os campeões nacionais 2021/22 ultrapassaram, por duas vezes, uma autêntica montanha em Famalicão e garantiram três pontos que obrigam o Benfica a vencer o Sporting em Alvalade para poder assegurar, já hoje, o título. Num duelo muito quente, dentro e fora de campo, Taremi assumiu o papel principal, ao assinar um póquer, com três dos quatro golos do agora melhor marcador da Liga a surgirem na transformação de grandes penalidades.

A primeira boa notícia para os portistas surgiu ainda antes de a bola começar a rolar, já que o empate do Braga no Bessa garantiu que, na pior das hipóteses, os dragões terminam o campeonato no segundo lugar e têm, portanto, presença assegurada na Liga dos Campeões da próxima época. E a festa no relvado, essa, também não demorou muito.