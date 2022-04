Dragão sela recorde e define a rota do título

Miguel Pataco Hoje às 22:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Portistas passam teste complicado, somam 57.º jogo seguido sem perder e voltam a ter seis pontos de vantagem sobre o Sporting. Vitória deu tudo até ao fim, mesmo com 10

Pouco futebol, muita emoção. A cidade-berço foi palco de uma autêntica montanha-russa de sentimentos, episódios poucas vezes vistos, mas o F. C. Porto encontrou mesmo o que procurava no D. Afonso Henriques. O triunfo, garantido com um penálti convertido por Taremi, recolocou a vantagem sobre o Sporting em seis pontos e transformou Sérgio Conceição no recordista de jogos sem perder no campeonato: já lá vão 57 jogos desde que os dragões foram derrotados.

Quase 20 mil pessoas nas bancadas, problemas entre adeptos e até uma invasão de campo, mas o que fica para a história é mesmo a nova marca de invencibilidade, que agora se pinta somente de azul e branco: Sérgio Conceição desempatou com o Benfica de John Mortimore da década de 1970. O técnico sempre desvalorizou a marca, mas há algo que não pode passar para segundo plano. Mesmo que o Sporting vença todos os seus jogos, o F. C. Porto pode perder um encontro e empatar outro nas cinco rondas que faltam e ser campeão.