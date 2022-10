Dragão sem margem para errar e um leão com a porta da "Champions" aberta

Depois de duas derrotas seguidas, F. C. Porto recebe Bayer com a certeza que só um triunfo mantém os oitavos em aberto.

Terça-feira gorda para as aspirações de duas das três equipas portuguesas em ação na Champions. Em situações absolutamente opostas na prova milionária, F. C. Porto e Sporting medem forças com Bayer Leverkusen e Marselha, respetivamente, com a certeza de que ambos os duelos podem ser fundamentais na luta pela presença nos oitavos de final.

Três semanas depois de o Club Brugge ter gelado o Dragão (0-4), o campeão nacional tenta esquecer o pesadelo belga e, também, a derrota em Madrid, com o Atlético, na abertura do Grupo B. Ainda sem qualquer ponto conquistado, o F. C. Porto sabe que o jogo desta noite (20 horas, Eleven 1) assume contornos de uma autêntica final, já que qualquer resultado que não o triunfo obriga a equipa a agarrar-se à calculadora nas contas dos oitavos de final. O Bayer vive um mau momento na Bundesliga - foi goleado, na sexta-feira, pelo Bayern de Munique e é apenas 17.º -, mas Conceição não acredita em facilidades, mesmo que a história esteja do lado azul e branco. Nos 19 jogos das competições europeias que disputou em casa frente a adversários alemães, o F. C. Porto venceu 11, empatou três e perdeu cinco, enquanto na Liga dos Campeões o saldo é ainda mais positivo: sete triunfos, um empate e apenas um desaire.