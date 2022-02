Dragão trava no vermelho e falha fuga para a vitória

Miguel Pataco Ontem às 23:35 Facebook

Azuis e brancos não aproveitam empate do Sporting e empatam com um galo cheio de qualidade e que jogou com 10 desde o segundo minuto. Três bolas nos ferros

A estrada do título continua bem definida na rota, mas os azuis e brancos perderam a oportunidade de garantir um atalho que se poderia revelar decisivo. Frente a um Gil Vicente que ficou reduzido a 10 jogadores logo no início do encontro, a equipa de Sérgio Conceição - que se tornou no segundo treinador com mais jogos no clube (256) - deu uma parte de avanço e, quando acordou, bateu de frente com os postes e desperdiçou a chance de alargar para oito pontos a vantagem sobre o Sporting. Os galos de Barcelos mostraram a razão pela qual estão no quinto lugar, jogam muito futebol e ameaçaram uma surpresa ainda maior no Estádio do Dragão, onde nunca tinham pontuado.

O leão estendeu a passadeira com o tropeção na Madeira e o F. C. Porto, depois de um jogo desgastante em Roma, na quinta-feira, até teve direito a um brinde nos primeiros 120 segundos. Evanilson isolou-se, foi derrubado por Vítor Carvalho, que foi tomar banho ainda antes de ter tempo para transpirar. Em superioridade, esperava-se que a equipa da casa apertasse, mas não foi nada disso que aconteceu. Os gilistas juntaram linhas, mas não recuaram em demasia e tentaram sair para o ataque sempre que podiam.