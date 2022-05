Dragão vai segurar Stephen Eustaquio

Stephen Eustaquio vai continuar a vestir de azul e branco em 2022/23. A SAD dos dragões ainda não acionou a opção de compra inserida no contrato de empréstimo, mas, segundo apurou o JN, vai fazê-lo nos próximos dias, oferecendo ao internacional canadiano um contrato válido até 2027.

O Paços de Ferreira emprestou Eustaquio ao F. C. Porto na segunda metade de 2021/22 e o acordo previa a possibilidade de o clube da Invicta avançar para a contratação definitiva do médio.

O negócio vai mesmo fazer-se, numa operação que custará à volta de quatro milhões de euros aos cofres da SAD portista, sendo que os castores não detêm a totalidade do passe do atleta, dado que o Desportivo de Chaves, que regressa à Liga na próxima temporada, também terá direito a uma parte do valor da transferência.