Dragão vai ser palco da final da Champions, diz o "New York Times"

O Estádio do Dragão, do F. C. Porto, foi o palco escolhido pela UEFA para acolher a final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Chelsea, agendada para 29 de maio. A notícia foi avançada esta tarde de quarta-feira pelo jornal norte-americano "The New York Times".

O Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, tinha sido o local escolhido inicialmente para o encontro que dará a conhecer o novo campeão europeu, mas face às restrições em vigor de viagens de Inglaterra para a Turquia devido à pandemia, e sendo os dois finalistas ingleses, a UEFA teve de procurar outra solução.

O estádio de Wembley, em Londres, também foi equacionado, mas a opção do estádio do Dragão terá sido a que recolheu a preferência do organismo, que oficialmente ainda não comunicou a decisão final.

A confirmar-se, é o segundo ano seguido que Portugal acolhe a mais importante competição de clubes a nível europeu.

O anúncio oficial da mudança deverá ser feito na quinta-feira, diz o "New York Times".