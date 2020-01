Dragão valorizado mas sem pedal para Bruno Fernandes

Vasco Samouco Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Que Bruno Fernandes signifique praticamente um terço do valor total de mercado do plantel do Sporting não surpreende, basta olhar para as estatísticas. Nem isso nem o facto de a equipa dos dragões valer quase mais 93,4 milhões de euros do que o dos leões. Em junho, a diferença cifrava-se apenas em 67,7 milhões de euros. Em suma, desde o início da época, o plantel portista valorizou-se, ao contrário do que se passa em Alvalade.

Se o dinheiro jogasse quase nem valia a pena o Sporting ir a jogo no próximo clássico do futebol português (domingo, às 17.30h). De acordo com dados do site "Transfermarkt", Sérgio Conceição tem à disposição quase mais cem milhões do que Jorge Silas para o duelo agendado para Alvalade.