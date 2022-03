JN/Agências Hoje às 22:35 Facebook

Ao derrotar o Maia por 30-24, na partida que marcou o arranque da 21.ª jornada do campeonato, o F. C. Porto igualou o Sporting no topo da classificação, ambos com 58 pontos e 20 partidas disputadas.

Os dragões mantiveram sempre o controlo da partida e a equipa maiata nunca pareceu ter condições para pressionar os portistas.

Com este resultado o campeonato fica mais equilibrado, com leões e dragões no topo e Benfica em terceiro lugar, a cinco pontos de diferença (53).