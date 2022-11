Dragão voa com serviço de entregas expresso

Miguel Pataco Hoje às 20:41 Facebook

Equipa de Conceição volta aos triunfos no campeonato, batendo castores personalizados, mas macios a defender. Assistências de luxo para Evanilson e Taremi

O campeão nacional voltou a sorrir na Liga. Depois de uma derrota e um empate, frente a Benfica e Santa Clara, a equipa de Sérgio Conceição goleou o lanterna-vermelha Paços de Ferreira e subiu, à condição, ao segundo lugar, graças a uma exibição ultra competente. Sem quaisquer efeitos secundários do triunfo a meio da semana na Champions, que valeu o apuramento para os oitavos como primeiro classificado, os dragões revelaram grande mestria nos passes para as costas da defesa dos castores e ficam, para já, a cinco pontos do líder do campeonato, que joga esta noite no Estoril.

Apesar de Conceição voltar a contar com David Carmo e Uribe, que cumpriram castigo contra o Atlético de Madrid, apenas o médio colombiano foi titular, já que o antigo central do Braga se sentou no banco e Marcano manteve o lugar no onze, que teve, ainda, outra grande novidade. Rodrigo Conceição foi o lateral direito, com Pepê a atuar mais adiantado e Galeno a ser o sacrificado, enquanto Wendell ocupou o posto do lesionado Zaidu.