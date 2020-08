Dragão volta intacto mas com uma série de interrogações

Nuno A. Amaral Hoje às 08:53 Facebook

Campeões nacionais são os últimos a iniciar pré-época, com apenas duas contratações e várias entradas e saídas por definir no mercado nas próximas semanas. Para já, Sérgio Conceição mantém todas as figuras do plantel anterior.

Pouco mais de três semanas depois de terem posto a cereja no topo do bolo da longa época de 2019/20 com a conquista da Taça de Portugal, em Coimbra, os campeões nacionais iniciam hoje de manhã a pré-temporada no Olival.

Libertos das pré-eliminatórias de acesso à Champions, em função do título conquistado, e também da Supertaça, que este ano só se joga a 23 de dezembro, os dragões voltam ao trabalho depois de todos os adversários, mas têm ainda quase um mês até ao primeiro compromisso oficial de 2020/21, a jornada inaugural da Liga, agendada para os dias 19 e 20 de setembro.