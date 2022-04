Dragões a dois jogos da marca do AC Milan

O F. C. Porto continua muito bem encaminhado para o principal objetivo da época - a seis jornadas do fim, tem seis pontos de vantagem sobre o Sporting -, e a corrida pelo título nacional pode conduzir a equipa de Sérgio Conceição a patamares raramente vistos no Velho Continente.

Os dragões somam 56 jogos seguidos sem perder no campeonato, já igualaram o recorde nacional do Benfica da década de 1970 e estão a dois encontros de atingir a marca estabelecida pelo AC Milan.

Entre os seis principais campeonatos europeus - Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra e Alemanha -, o recorde de invencibilidade pertence à equipa transalpina que, entre 1991 e 1993, somou 58 jogos sem perder na Serie A. Para igualar a marca, os azuis e brancos não podem perder frente a V. Guimarães (fora) e Portimonense (casa), sendo que para se tornaram na equipa mais invencível dos "big 6" têm de estender o percurso até à visita a Braga.