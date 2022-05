Dragões à porta do restrito clube das três estrelas

Nuno A. Amaral Ontem às 23:02 Facebook

Portistas podem juntar-se às 14 equipas europeias que têm 30 ou mais campeonatos ganhos.

A um ponto de carimbar a conquista do 30.º título nacional, o F. C. Porto está em vias de se juntar a um dos lotes de equipas mais exclusivos da Europa, onde se encontram os emblemas que ganharam, no mínimo, três dezenas de campeonatos dos respetivos países. Em todo o continente europeu, só há 14 clubes que já o conseguiram, podendo o F. C. Porto ser o 15.º desta lista bastante restrita.

Os recordistas na Europa são o Rangers e o Linfield, vencedores de 55 campeonatos da Escócia e da Irlanda do Norte, respetivamente. Seguem-se Celtic (51), Olympiacos (47), Benfica (37), Juventus (36), Real Madrid (35), Ajax (35), Anderlecht (34), Bayern de Munique (32), Rapid Viena (32), HJK (32), CSKA Sófia (31) e Ferencvaros (31).