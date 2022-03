Dragões a salvo do fair-play financeiro

JN/Agências Hoje às 18:41 Facebook

O Comité de Controlo Financeiro da UEFA anunciou a saída do F. C. Porto da jurisdição do fair-play financeiro. Recorde que o clube portista se encotrava nesse regime desde 2017, algo preponderante para a forma como os dragões têm abordado o mercado de transferências nos últimos anos

Segundo o organismo da UEFA o F. C. Porto cumpriu "o que foi acordado na época 2021/22" e, por isso, atingiu os requisitos exigidos de estabilidade financeira.

Esta decisão vai deixar os portistas muito mais folgados em questões económicas e vai permitir outro tipo de abordagem na contratação de jogadores, daqui para a frente, além de garantir a participação em provas da UEFA, sem condições, sempre que se qualificar para tal.