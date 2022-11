Dragões acabam com invencibilidade do leão no Clássico

O F. C. Porto triunfou na receção ao Sporting (91-89), em jogo da nona jornada do campeonato. Com este desfecho, os dragões acabam com a invencibilidade dos leões na Liga.

Apesar da entrada forte do emblema leonino em jogo, os azuis e brancos nunca deixaram o resultado ficar muito dilatado, embora tenham andado na perseguição até ao intervalo.

Após o descanso o equilíbrio pontual manteve-se, mas com o Sporting sempre na frente do marcador. O rumo do jogo virou no último período, quando o F. C. Porto conseguiu dar maior consistência ao seu jogo, resultando num parcial de 25-19, que permitiu aos dragões um saboroso triunfo no Clássico e igualar os leões no topo da tabela da Liga.

Assim ambas as equipas ficam com 15 pontos, fruto de sete vitórias e uma derrota.