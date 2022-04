Dragões aceleram com os 100 golos em ponto de mira

Equipa portista está a marcar mais do que nas duas épocas anteriores. Atingiu sempre a centena com Sérgio Conceição ao leme

Será preciso marcar três vezes, mas a receção de segunda-feira ao Santa Clara pode permitir à equipa portista chegar aos 100 golos na temporada em curso. Os azuis e brancos somam 97 nos 44 jogos disputados até agora em 2021/22, pelo que estão muito perto de bater os registos das épocas transatas: em 2019/20, chegaram à centena ao 50.º jogo e em 2020/21 essa marca de golos foi atingida apenas à 51.ª partida.

Os números confirmam que a equipa portista está a marcar mais do que nas duas últimas temporadas. A média de golos atual é de 2,2 por jogo, superior à da época passada (2,01) e à da anterior (2,05). Os dragões terão, no entanto, de aumentar um pouco o ritmo goleador nas próximas semanas, se quiserem chegar às médias registadas nas duas primeiras temporadas com Sérgio Conceição ao leme (2,28 golos por jogo em 2017/18 e 2,24 em 2018/19).

Desde que o treinador chegou ao Dragão, o F. C. Porto superou sempre a centena de golos (119 na primeira época, 128 na segunda, 115 na terceira e 107 na quarta) e, ao que tudo indica, também o farão em 2021/22, tendo em conta que ainda irão disputar oito ou nove jogos até ao fim da presente temporada (sete no campeonato, a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal com o Sporting e, em caso de apuramento, a final da prova).

Quarteto no boletim

No treino deste sábado, Zaidu, Bruno Costa e Pepê voltaram a fazer trabalho condicionado, juntando-se a Manafá no boletim clínico portista. Apesar de não poder ir para o banco, devido a castigo, sendo substituído pelo adjunto Vítor Bruno, Conceição fará este domingo, às 12 horas, a antevisão da partida com o Santa Clara, no Olival.