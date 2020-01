Dragões ainda com duas baixas de peso

Hoje às 18:01 Facebook

Pepe e Nakajima permanecem em tratamentos e não participaram no treino desta quarta-feira.

Após a vitória (2-1) sobre o Varzim e consequente qualificação para as meias-finais da Taça de Portugal, o F.C. Porto deu esta quarta-feira iniciou a preparação da partida com o Braga, referente à 17.ª jornada da I Liga, marcada para sexta-feira (19 horas, no Estádio do Dragão).

No boletim clínico portista permanecem dois nomes: Pepe, que realizou tratamento e ginásio; e Nakajima, fez apenas tratamento.

O F.C. Porto tem treino marcado para às 16.00 horas de quinta-feira, no Olival. Uma hora antes, Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo com o Braga, em conferência de imprensa.