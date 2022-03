Dragões arrancam para nove "finais" sem sinal de vírus FIFA

Plantel portista junta-se esta sexta-feira para dar início à fase decisiva da época. Seleções desgastaram, mas não trouxeram baixas.

As duas semanas de paragem competitiva, motivadas pelos compromissos das seleções, estão a chegar ao fim e, para alívio de Sérgio Conceição, a equipa portista estará, esta sexta-feira, quase toda junta a treinar no Olival, a três dias do jogo com o Santa Clara. Dos 14 jogadores que estiveram ao serviço dos respetivos países, apenas o médio Eustaquio poderá ainda não se apresentar, depois de ter jogado na última madrugada pelo Canadá, frente ao Panamá, na última jornada da zona centro e norte-americana de apuramento para o Mundial 2022.

Dos restantes 13 internacionais dos dragões, só Taremi não acumulou minutos, embora não tenha escapado ao desgaste das viagens de ida e volta para o Irão, onde acabou por ser dispensado pelo selecionador dos persas. Eustáquio foi o mais utilizado nas seleções (250 minutos em três jogos), seguindo-se Mbemba e Diogo Costa (180), Otávio (165), João Mário (163), Fábio Vieira (150), Pepe (90), Zaidu (74), Francisco Conceição (30), Grujic (28), Uribe (16) e Vitinha (3), mas não há lesões a registar. Pelo menos desta vez, o F. C. Porto parece ter escapado ao chamado vírus FIFA, que habitualmente dita ausências forçadas em várias equipas nos jogos que se seguem às paragens para as seleções.