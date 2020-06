Dragões assinam contrato profissional com dois juvenis

JN Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado Joel Carvalho e o médio Bruno Pires, ambos de 16 anos, assinaram esta segunda-feira contrato profissional com o F. C. Porto, válido até junho de 2023.

O atacante, de 1,80 metros, chegou aos azuis e brancos na época de 2017/18, oriundo do Sp. Braga, e em 2018/19 foi o melhor marcador do Nacional de Juniores C, com 45 golos, tendo na época finda apontado 10 golos em 21 jogos pelos sub-17.

"Estou muito feliz por poder assinar o meu primeiro contrato profissional com o F. C. Porto. É um sonho tornado realidade. Todos ambicionamos assinar um contrato desta dimensão, quanto mais com este clube. É, sem dúvida, um misto de orgulho e responsabilidade. Tenho de continuar a trabalhar, sempre focado nos objetivos deste clube, porque, no FC Porto, trabalha-se nos limites", afirmou Joel Carvalho em declarações ao site oficial do clube.

Já o médio defensivo, de 1,82 metros, representa os dragões desde os sub-8, tendo na época de 2019/20 sido cedido ao Padroense, clube com o qual o F. C. Porto tem um protocolo nos sub-16.

"É um sentimento de orgulho. Trabalhei muito para chegar a este momento e, a partir de hoje, ainda vou trabalhar mais para alcançar outros objetivos. Ao longo dos anos esforcei-me muito e agora ainda tenho mais vontade de continuar a trabalhar", avançou Bruno Pires, apontando como objetivo "pisar o relvado do Estádio do Dragão". "Para isso tenho de manter o empenho e o foco para um dia poder vestir esta camisola neste magnífico estádio", frisou.