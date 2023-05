Dragões batem Oliveirense e defrontam o Benfica nas meias-finais

O F. C. Porto garantiu a presença nas meias-finais do Campeonato Nacional de hóquei em patins, ao bater a Oliveirense, no Dragão Arena, por 4-2 no terceiro jogo dos quartos de final, e agendou duelo com o Benfica.

Depois de uma vitória para cada lado nas partidas anteriores - os dragões ganharam em casa, por 7-2, e perderam em Oliveira de Azeméis, por 6-3 -, a "negra" decorreu na Invicta e foi absolutamente emocionante.

A Oliveirense abriu as hostilidades, com Tomás Pereira a assinar o 0-1, já depois de ter obrigado Xavi Malián a uma grande defesa, mas aos seis minutos da primeira um grande remate de Rafa Costa restabeleceu o empate.

Ainda antes do intervalo, a equipa de Oliveira de Azeméis voltou a gelar o Dragão Arena, com Lucas Martínez a fazer o 2-1, com alguma sorte à mistura, e os forasteiros até podiam ter ido para o descanso com uma vantagem mais confortável, mas Jordi Adroher desperdiçou um livre direto.

Já na segunda parte, Gonçalo Alves mostrou melhor pontaria num penálti e assinou o 2-2, antes de Telmo Pinto assinar a reviravolta dos azuis e brancos, mas o golo foi anulado pela equipa de arbitragem.

O 3-2 acabaria por chegar a pouco mais de três minutos do final, com Carlo di Benedetto a estar no sítio certo para colocar o F. C. Porto na frente pela primeira vez na partida.

Com pouco tempo no cronómetro, a Oliveirense abdicou do guarda-redes em busca do empate, mas a tática revelou-se fatal, já que a equipa perdeu a bola no ataque e Gonçalo Alves garantiu o apuramento portista com um golo de costa a costa.

Depois da conquista da Liga dos Campeões, o F. C. Porto continua, assim, na corrida pelo título nacional, com o primeiro encontro (à melhor de cinco) com o Benfica a estar agendado para este sábado.