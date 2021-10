Dragões batem Salgueiros pela margem mínima

Hoje às 18:35 Facebook

O F. C. Porto derrotou o Salgueiros (Campeonato de Portugal), pela margem mínima (1-0), em jogo-treino realizado no Olival.

Evanilson foi o autor do único golo do encontro enquadrado na preparação para o jogo com o Sintrense, no Complexo Desportivo do Real Sport Clube, em Massamá, referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal (sexta-feira, 15 de outubro).

O jogo teve direito a várias ausências devido aos compromissos das seleções: Diogo Costa e Pepe (Portugal), João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição (Portugal Sub-21), Nanu (Guiné-Bissau), Mbemba (RD Congo), Marko Grujic (Sérvia), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Tecatito Corona (México) e Mehdi Taremi (Irão).

Otávio também não marcou presença por se encontrar a contas com uma lesão e figurar no boletim clínico dos azuis e brancos.