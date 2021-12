Dragões com 3000 bilhetes de lugares de época para o clássico da Taça

JN Hoje às 19:37 Facebook

O F. C. Porto ainda tem disponíveis 3000 ingressos de lugares de época para o clássico com o Benfica, na sexta-feira, para os oitavos de final da Taça de Portugal. Testagem para o encontro abre esta terça-feira a partir das 20 horas, junto ao estádio do Dragão.

Os bilhetes estarão reservados aos detentores de lugares anuais até às 10 horas de quarta-feira, altura a partir da qual estarão acessíveis ao público em geral.

E para o encontro, o F. C. Porto anunciou a abertura do centro de testagem já esta terça-feira à noite, a partir das 20 horas e até à meia-noite, em dois locais: Alameda do Dragão e junto ao Museu do clube. Na quarta-feira os testes podem ser feitos das 9 horas à meia-noite e no dia do jogo, quinta-feira, das 9 horas às 21.15 horas.

Os azuis e brancos apelam à realização atempada dos testes à covid-19 para "evitar constrangimentos de última hora", avançando que não é preciso agendamento nem bilhete de jogo.

Com os casos de coronavírus a subirem no país e numa altura em que se privilegia o convívio familiar, o clube também incentiva os sócios e simpatizantes a fazerem testes. "Neste Natal testar é fundamental", escreveram numa publicação nas redes sociais.