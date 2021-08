Dragões contratam base holandês

JN/Agências Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa de basquetebol do F. C. Porto anunciou a contratação do base holandês Charlon Kloof, de 31 anos, formado no basquetebol universitário dos Estados Unidos, por uma época.

"É já uma referência do basquetebol europeu, tendo alinhado por diversos clubes da Liga ACB espanhola (Murcia, Andorra e Fuenlabrada), da Liga turca (Ormanspor) e da Liga italiana (Torino)", referem os azuis e brancos.

Os dragões lembram o começo de Kloof no basquetebol universitário norte-americano, no St. Bonaventure, mas sublinham a experiência entre 2015 e 2021, com várias participações nas competições europeias.

"Sou o tipo de jogador que trabalha muito para ganhar, seja no que for. Não quero saber se é na defesa, no ataque, nos ressaltos, o que for necessário para vencer é o que farei. O meu objetivo é adicionar mais um título ao meu currículo", disse o holandês, citado pelo clube.