Dragões contratam goleador do Leixões

O F. C. Porto apresentou o novo reforço para a equipa B. Trata-se de Wendel Silva, avançado de 21 anos, que na temporada transata representou o Leixões na Liga 2.

Nas primeiras palavras de azul e branco, o dianteiro formado nas escolas do Flamengo mostrou-se "muito feliz" por poder cumprir "um sonho de criança" e por fazer parte de um plantel com "jogadores de qualidade" que tudo fará "dar alegrias aos portistas". O brasileiro irá vestir a camisola número 50 dos Dragões.

"Estou muito feliz, jogar no F. C. Porto é muito gratificante e um sonho de criança. Espero estrear-me o mais rapidamente possível com esta camisola. O F. C. Porto B tem jogadores de qualidade, quando os defrontei gostei muito da equipa e estou feliz por poder fazer parte, integrar o plantel e ajudar com a minha própria qualidade. Estou aqui para ajudar. Só quero fazer uma grande época que me permita dar alegrias a todos os portistas", afirmou o novo homem golo ao serviço de António Folha.

Após ter sido formado no Flamengo (Brasil), Wendel representou Leixões e Sporting de Covilhã. Na temporada passada foi utilizado em 31 partidas, tendo contribuído com seis golos e duas assistências.