Dragões contratam pérola da Suécia

Avançado sueco, de apenas 16 anos, assinou contrato profissional. "É incrível estar aqui, um sonho", diz o reforço para a equipa sub-17.

Jeremy Agbonifo assinou contrato profissional com o F. C. Porto e vai integrar o plantel de sub-17. O avançado sueco, de apenas 16 anos, já tinha estado no clube durante duas semanas, como revelou José Semedo, treinador-adjunto dos sub-17.

O antigo médio portista aproveitou para dar as boas-vindas ao jovem avançado e acredita que este "não terá problemas em integrar-se rapidamente no grupo, no clube e na cidade".

Jeremy Agbonifo, por sua vez, falou de "um grande momento para mim e para a minha família", revelando ainda que vestir a camisola de um clube como o F. C. Porto é "um sonho de criança". Nos sub-17, Jeremy Agbonifo vai ter o número 7 nas costas.

José Semedo e Jeremy Agbonifo Foto: F. C. Porto

"É incrível estar aqui. É um sonho de criança jogar num clube como o F. C. Porto e este é sem dúvida um grande momento para mim e para a minha família. Considero-me um jogador rápido, forte, com um bom pé esquerdo e que sabe fazer golos. Agora quero integrar-me na equipa o mais rápido possível, fazer o meu trabalho, fazer golos e assistir os meus companheiros. O Estádio do Dragão é lindíssimo e adoro o azul, é a minha cor preferida", confessou Jeremy, ao site do clube.