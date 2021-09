Dragões dão prova de vida no início do grupo da morte

Nuno A. Amaral Ontem às 23:40 Facebook

Nulo em Madrid num jogo muito personalizado da equipa portista. Polémica com um golo anulado a Taremi, já perto do fim da partida.

Não há volta a dar. O F. C. Porto da Champions é muito diferente do resto e o jogo de Madrid provou-o mais uma vez. Se é que era preciso. A equipa de Sérgio Conceição foi à capital espanhola impor um empate a zero ao Atlético e o resultado até podia ser outro, a favor dos dragões, se o árbitro, em conjunto com o VAR, não tivesse resolvido anular um golo a Taremi, a dez minutos dos 90.

O lance é muito polémico, mas pelas imagens percebe-se que o avançado iraniano é derrubado por Oblak antes de a bola lhe ter raspado na mão quando já se dirigia para a baliza. Para anular, o juiz romeno teria de marcar penálti.

Arbitrariedades à parte, o F. C. Porto voltou a desafiar as leis dos orçamentos e das cotações de mercado para se bater taco a taco com a milionária equipa de Diego Simeone. Conceição deixou-se de temores e devolveu ao onze o sistema com dois avançados, surpreendendo com a aposta em Corona para lateral direito e com o regresso de Zaidu à esquerda.

Desde o princípio, percebeu-se que a partida ia ser equilibrada. Com João Félix a titular, o Atlético até começou perigoso, num remate de Luis Suárez que o brilhante Diogo Costa defendeu bem. O guarda-redes do F. C. Porto esteve impecável durante todo o jogo e a verdade é que só voltaria a ser posto à prova na segunda parte. Seguros a defender e com algumas investidas rápidas no ataque, os dragões também criaram perigo, numa má finalização de Taremi e numa transição de Díaz, que isolou Zaidu. O nigeriano atrapalhou-se na hora do remate e ficou a ideia de que foi varrido a seguir. O juiz Ovidiu Hategan mandou seguir.

O segundo tempo começou com mais Atlético, só que foi o F. C. Porto a cheirar o golo. A estrelinha que guiou o centro de Otávio para o ferro não acompanhou a recarga de Taremi, aqui desculpado pelo tom inesperado da jogada. Os madrilenos acordaram com as entradas de Correa e Griezmann (o primeiro obrigou Diogo Costa a bela defesa, pouco depois de ter entrado), mas os portistas aguentaram o embate, mesmo após a saída de Pepe por lesão.

Os últimos minutos foram muito intensos. Além do já referido golo anulado a Taremi, que podia ter dado a vitória ao F. C. Porto, houve problemas físicos a condicionar Corona e Wendell, e mais drama no quinto minuto dos descontos, quando Mbemba derrubou Griezmann, impedindo-o de seguir para a baliza. O congolês foi bem expulso, mas o livre de Suárez saiu por cima da barra e o empate não se desfez.