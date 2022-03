Dragões de olho no título e com recorde no bolso à 27.ª jornada

Desde que a vitória vale três pontos - a partir de 1995/96 -, nenhuma equipa teve uma pontuação tão alta a sete rondas do final do campeonato.

A vitória no dérbi da Invicta permitiu ao F. C. Porto manter os seis pontos de vantagem sobre o Sporting e 12 em relação ao Benfica, conduzindo a equipa de Sérgio Conceição a patamares nunca vistos no campeonato português. Desde que passaram a ser atribuídos três pontos por triunfo, os dragões têm a melhor pontuação de sempre ao fim de 27 jornadas.

Vinte e três vitórias, quatro empates e nenhuma derrota é o saldo dos dragões na Liga 2021/22 e o registo histórico mostra que os azuis e brancos estão no bom caminho para recuperar o título. Nos campeonatos disputados por 18 equipas - entre 2006/07 e 2013/14 o primeiro escalão português tinha apenas 16 clubes -, e desde que o triunfo vale três pontos (a partir de 1995/96), o líder do campeonato à 27.ª jornada foi sempre campeão no final da temporada.