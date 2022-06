Dragões e águias na batalha do tudo ou nada

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 00:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Título de campeão decide-se esta quarta-feira no Dragão Arena. Azuis e brancos contam com fator casa.

Chegou o dia e desta quarta-feira não passa. Depois de duas vitórias para cada lado, F. C. Porto e Benfica decidem no Dragão Arena (20 horas) o campeão da temporada 2021/22, num quinto jogo da final do play-off que promete emoção em doses abundantes. Frente a frente as duas melhores equipas do campeonato.

Este parece ser um facto e não merece objeção. No fundo acaba por ser uma certeza tão grande como a que está associada ao fator casa, com ambos os emblemas a beneficiarem, até agora, dessa condição. Com duas vitórias para cada lado, dragões e águias saíram felizes sempre que jogaram diante dos seus adeptos e pode começar precisamente por aí a decidir-se o jogo da "negra". "As finais são para se ganhar. Trabalhámos e lutámos desde o princípio da época", disse Ricardo Ares, técnico portista, aos canais do clube. O treinador pede pavilhão cheio e deixa um alerta: "Aqui [Dragão Arena] não podemos perder com ninguém. Sabemos que, todos juntos, equipa, Direção e adeptos somos muito fortes e isso dá-nos muita confiança e ainda mais vontade de ganhar".

Do outro lado vai estar um Benfica motivado pelo triunfo do último jogo e por ter conseguido manter-se na luta até ao derradeiro duelo. "Temos aprendido e melhorado em cada jogo e é necessária uma exibição igual às que fizemos em casa. Esperamos estar fortes na defesa e aproveitar os ataques para marcar", apontou Pablo Álvarez, jogador das águias.

Seja qual for o vencedor, a "negra" vai ditar um novo campeão - irá suceder ao Sporting - num Dragão Arena que se espera com lotação máxima. A responsabilidade da arbitragem estará entregue a Joaquim Pinto e Pedro Figueiredo