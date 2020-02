Dragões e guerreiros já chegaram à Alemanha e Escócia

JN Hoje às 14:25, atualizado às 14:33 Facebook

As comitivas do F. C. Porto e do Braga chegaram, esta quarta-feira, à Alemanha e à Escócia, onde vão jogar, na quinta-feira, com o Bayer Leverkusen e Rangers, respetivamente, para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Ambas as equipas treinam ao final da tarde.

Os dragões viajaram de avião até à cidade alemã de Colónia, tendo aterrado ao início da tarde, com os termómetros a marcarem seis graus. A comitiva seguiu, depois, de autocarro até Leverkusen, num percurso de cerca de 40 quilómetros.

A formação treinada por Sérgio Conceição tem programado uma sessão de adaptação ao relvado para esta tarde, por volta das 17.45 horas.

Os azuis e brancos defrontam, esta quinta-feira, o Bayer Leverkusen, no Bay Arena, pelas 20 horas, numa partida que será dirigida pelo árbitro esloveno Slavko Vincic.

Também os arsenalistas chegaram a Glasgow ao início da tarde, depois de um voo tranquilo que demorou cerca de duas horas e meia. A equipa minhota foi brindada com chuva e temperaturas de cinco graus.

Ao final da tarde, pelas 18 horas, o conjunto orientado por Rúben Amorim fará um treino de adaptação ao relvado do Estádio Ibrox.

A partida com o Rangers está marcada para as 20 horas de quinta-feira e será apitada pelo juiz espanhol Xavier Estrada Fernandez.