Dragões e leões arrumam a casa e Barcelona com novo lateral direito

F. C. Porto tem aproveitado os últimos dias do mercado de transferências para recolocar os excedentários. Sporting procura fazer o mesmo com alguns jogadores e lá fora, o Barcelona já arranjou substituto para Nelson Semedo.

F. C. Porto: Agora é oficial. Tiquinho Soares é reforço dos chineses do Tianjin Teda. O avançado brasileiro estava no F. C. Porto desde janeiro de 2017 e, agora, vai jogar ao lado do compatriota Sandro Lima, que depois de uma época a grande nível no Gil Vicente também trocou Portugal pela China.

F. C. Porto: O Valladolid oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Saidy Janko aos dragões. O jogador suíço, de 24 anos, que não se chegou a estrear pelo F. C. Porto, esteve cedido na última temporada ao Young Boys, tendo feito 46 jogos e apontado um golo. Antes disso, jogou uma época, também por empréstimo do F. C. Porto, no Nottingham Forest.

F. C. Porto: Também Fernando Andrade está perto de deixar os azuis e brancos. Ao que o JN apurou, o avançado, de 27 anos, deverá assinar pelo Rizespor, da Turquia, por empréstimo de uma temporada.

Sporting: É um dos dossiês por resolver e a sua conclusão está próxima de acontecer. Valentin Rosier está a caminho do Besiktas, com o Sporting a emprestar o lateral por uma temporada, ficando o Besiktas com opção de compra do passe de 7 milhões de euros por 90 por cento do passe.Os próximos dias vão revelar-se essenciais para a conclusão da transferência.



Sporting: Os leões emprestaram o brasileiro Mattheus Oliveira ao Coritiba, até 30 de junho de 2021. O médio brasileiro assinou pelo Sporting em 2017, e esteve cedido ao Vitória de Guimarães por duas temporadas, sendo que na temporada passada rejeitou a cedência a clubes da Turquia e Rússia.

Moreirense: Galego já veste a camisola dos minhotos. O médio-ofensivo de 23 anos chegou aos cónegos proveniente do Portuguesa Santista e assinou por quatro temporadas.

Casa Pia: Em agosto foi anunciado como reforço do Vitória de Setúbal, mas vai mesmo é jogar no Casa Pia. Derick Poloni, que chegou a Portugal em 2013, para representar a Académica B, depois de ter passado pelo São Paulo nos escalões de formação, e que nas últimas três temporadas representou o Leixões, é o mais recente reforço dos casapianos numa época em que a permanência é o grande objetivo.

Barcelona: Em comunicado, os catalães anunciaram a contratação do defesa Sergiño Dest, por 21 milhões de euros mais cinco em variáveis. O jogador que chega a Barcelona proveniente do Ajax assinou por cinco temporadas e tem uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.

Ajax: Os holandeses não quiseram perder tempo e já contrataram um lateral direito, depois da saída de Sergiño Dest para o Barcelona: Sean Klaiber, proveniente do Utrecht, foi o escolhido.