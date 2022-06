Dragões em duelo com a Roma por craque argentino e Ricardinho na Indonésia

JN Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O empresário de Facundo Farías revelou que o jovem médio está a ser disputado pelo F. C. Porto e os romanos, comandados por José Mourinho. Rafael Leão pode vir a triplicar o ordenado no AC Milan e Sadio Mané descartou a mudança para o Bayern Munique. No futsal, Ricardinho vai jogar na Indonésia durante três meses.

F. C. Porto: O empresário de Facundo Farías coloca os dragões e a Roma, de José Mourinho, numa corrida a dois pelo passe do médio argentino, que atua no Colón. "A Juventus contactou-nos, o Milan conversou connosco, o Manchester United pediu informações e também existiram abordagens de clubes neerlandeses, mas as equipas mais interessadas são a Roma e o F. C. Porto", disse Martín Sendoa ao sítio italiano "romagiallorossa". O médio, de 19 anos, está avaliado em 12 milhões de euros.

Rafael Leão: Pretendido pelo Real Madrid, o avançado internacional português é tido como uma prioridade para o AC Milan, que pondera propor-lhe a renovação do atual vínculo, que expira em 2024, com um ordenado três vezes superior. Segundo a "Gazzetta dello Sport", o campeão italiano admite chegar aos 4,5 milhões de euros anuais para convencer Rafael Leão a manter-se em Milão.

Bernardo Silva: Apontado como alvo do Barcelona, o futuro do médio deve passar pela continuidade no Manchester City, a avaliar pela tirada do seu treinador, Pep Guardiola, quando questionado sobre a possibilidade de perder o internacional português este verão. "Não vai ser fácil para eles", garantiu o treinador espanhol.

Liverpool: James Milner vai renovar por uma temporada pelo clube inglês. Aos 36 anos, o polivalente jogador continua a ser importante para Jurgen Klopp e prepara-se para cumprir a oitava temporada consecutiva em Anfield Road. Na última época, Milner participou em 39 jogos, ajudando o Liverpool, vice-campeão europeu e inglês, a vencer a Taça da Liga e a Taça de Inglaterra.

Sadio Mané: O internacional senegalês, de 30 anos, garantiu não ter vontade em mudar-se para o Bayern Munique. Numa curta declaração à imprensa, o avançado disse não ser fã "desse tipo de clubes" e declarou-se ao Marselha. "É o meu clube. Preferia jogar aí", confessou. Com mais um ano de contrato com o Liverpool, o futuro de Sadio Mané continua em aberto.

Christopher Nkunku: Autor de 35 golos pelo RB Leipzig na última temporada, o avançado francês tem os tubarões europeus à perna e parece lidar bem com a situação. "Não é segredo que há clubes interessados em mim. Tenho de pensar bem antes de tomar uma decisão. O Mundial está a aproximar-se e esse é mais um fator a ter em conta", disse o goleador, de 24 anos, ao programa "Telefoot". PSG, Manchester United e Chelsea são alguns dos interessados no companheiro de equipa de André Silva.

PUB

Futsal: Ricardinho anunciou que vai jogar na Indonésia durante três meses. Após ter deixado os franceses do ACCS, o futsalista português, de 36 anos, comprometeu-se com o Pendekar United, "um projeto com ambição, num país onde amam o futsal", assim o definiu, nas redes sociais. "Será, sem dúvida, mais uma grande aventura, num país diferente", acrescentou o jogador.