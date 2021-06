Dragões encaixam 400 mil com a final da Champions

Nuno A. Amaral Hoje às 09:09 Facebook

UEFA paga pelo aluguer do estádio portista durante a semana que culminou no jogo entre City e Chelsea. Recinto recebeu pequenas obras de manutenção.

O aluguer do Estádio do Dragão pela UEFA, para a organização da final da Liga dos Campeões, a 28 de maio, vai valer 400 mil euros à SAD portista. Esta é, ao que o JN apurou, a quantia acordada entre o organismo que tutela o futebol europeu e o F. C. Porto, quando ficou definida a realização da final na Invicta, e que implicou a cedência do recinto durante uma semana.

Nos dias que antecederam o jogo, a UEFA tomou conta do Dragão, com exceção dos gabinetes da SAD, e levou a cabo pequenas obras de melhoramento e manutenção, incluindo a pintura de zonas que já não se encontravam em perfeitas condições.