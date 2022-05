Dragões entram a ganhar nos play-offs

JN/Agências Hoje às 22:14 Facebook

O F. C. Porto entrou a ganhar nos quartos de final do play-off da Primeira Divisão, derrotando o Sporting de Tomar, por 7-0, no Dragão Arena, numa partida entre o primeiro e o oitavo classificados da fase regular da prova.

Os golos dos azuis e brancos foram apontados por Carlo Di Benedetto (4), Gonçalo Alves (2) e Rafa, com especial destaque para a exibição do francês, autor de um 'poker'.

O próximo encontro, de uma eliminatória à melhor de três, está agendado para o próximo sábado, às 19 horas, no recinto do Sporting de Tomar.