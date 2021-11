Dragões falham qualificação na Europe Cup

Hoje às 21:54 Facebook

O F. C. Porto falhou o apuramento para a fase seguinte da FIBA Europe Cup ao ser derrotado, em casa, pelos polacos do Legia Varsóvia, no prolongamento, por 82-81, em jogo da sexta e última jornada do Grupo H. Sporting perde, mas já estava apurado.

Após um jogo de sofrimento, a equipa acabou por cair no prolongamento ante os polacos, líderes e vencedores do grupo H, e ceder o lugar na próxima fase aos romenos do Oradea, que também precisaram do prolongamento, mas levaram de vencida os húngaros do Szolnok (78-70).

Com este resultado, os 'dragões' ficam no terceiro posto da 'poule', com oito pontos, menos um do que o Oradea, e não seguem para a segunda fase de grupos, cujo arranque está marcado para 08 de dezembro.

Caso se apurassem, os portistas iam integrar o grupo K, onde já estão tanto o Sporting como o Benfica, o que garantiria, na prática, a passagem de pelo menos um emblema português aos quartos de final, dado que avançam os dois melhores de cada 'poule' de quatro.

O desafio, no Dragão Caixa, foi um de sofrimento para a equipa de Moncho López, que entrou a perder 20-16 no primeiro período antes de equilibrar e aproximar-se no segundo.

De regresso do intervalo, o terceiro período aumentou em seis pontos a vantagem polaca, antes de um quarto e final do tempo regulamentar em que os lusos restringiram o adversário a apenas 11 pontos e fizeram 20, forçando tempo extra com um empate a 74.

Ao longo de todo o prolongamento, os 'azuis e brancos' foram lutando para se manter no jogo, mas vários erros quer no lançamento quer de base (um dos ataques terminou por passos), deitaram por terra quaisquer aspirações, colocando antes o Oradea no caminho dos dois rivais de Lisboa na próxima fase.

Na partida, o holandês Kloof esteve em destaque para os lusos, com 20 pontos, o máximo da partida, e ainda três assistências e um ressalto.

Leões perdem mas seguem em frente

No Grupo F, o Sporting perdeu com os gregos do Ionikos, mas já tinha assegurado o primeiro lugar do grupo F e a presença na próxima fase. Na sexta jornada, em Atenas, os 'leões' foram derrotados por 93-79, com os helénicos a vingarem o resultado negativo que tinham tido no encontro disputado em Lisboa (86-54).

Apesar de terem perdido, os verde e brancos fecharam a fase de grupos no primeiro posto do agrupamento F, com 10 pontos, fruto de quatro vitórias e duas derrotas. Por seu turno, o Ionikos ascendeu ao segundo posto, com nove pontos, seguido pelos belgas do Giants Antuérpia (oito pontos) e do Belfius Mons-Hainaut (seis pontos), que ficaram arredados da segunda fase da competição.