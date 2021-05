Dragões ganham vantagem aos leões na final do play-off de basquetebol

JN/Agências Hoje às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto está em vantagem sobre o Sporting na final do play-off da Liga de basquetebol, depois de ter ganho, no Dragão Arena, por 87-73, no terceiro encontro e está a uma vitória do título.

Com as duas equipas a entrarem empatas na final, com uma vitória para cada lado, os azuis e brancos, a jogar em casa, entraram melhor na partida e ao intervalo já lideravam por 43-31. Após o descanso e até ao final o conjunto orientado por Moncho López controlou a formação leonina, comandada por Luís Magalhães e fechou o encontro com uma diferença confortável no marcador (14 pontos).

O F. C. Porto, que tem 12 títulos, e o Sporting, com oito, decidem o sucessor da Oliveirense, que venceu os dois últimos campeonatos, em 2018 e 2019, sendo que, em 2020, a Liga foi cancelada devido à covid-19.

O próximo desafio está marcado para domingo, pelas 17 horas, novamente na cidade Invicta. Caso não fique nada decidido, a quinta e última partida terá lugar dia 2 de junho, às 19 horas, no pavilhão João Rocha, em Lisboa.